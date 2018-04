Bellucci admite que jogou mal em derrota para alemão O brasileiro Thomaz Bellucci reconheceu que esteve longe de seu melhor jogo na derrota para o alemão Philipp Kohlschreiber, na noite de terça-feira, pelo ATP de Auckland. Número 1 do País e 34º colocado no ranking mundial, Bellucci perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.