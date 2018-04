Bellucci antecipa jogo da Davis com alemão em Mônaco

MONTECARLO - Thomaz Bellucci fará uma prévia da Copa Davis, entre Brasil e Alemanha, logo em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, disputado no saibro do Principado de Mônaco. Pelo sorteio definido neste sábado, o brasileiro vai cruzar com o alemão Philipp Kohlschreiber na rodada de abertura da competição.

Será o confronto de desempate entre os dois tenistas, que somam duas vitórias cada nos quatro jogos disputados até agora no circuito profissional. Os quatro duelos aconteceram em 2010. O alemão, atual número 21 do mundo, venceu os dois primeiros, um deles justamente em Montecarlo. E Bellucci empatou o retrospecto com vitórias no saibro de Hamburgo e no piso duro do Masters de Paris.

Se avançar à segunda rodada, o brasileiro vai cruzar com o vencedor do duelo entre o francês Jeremy Chardy e um tenista do qualificatório, ainda não definido. Em caso de nova vitória, Bellucci tem grandes chances de enfrentar o espanhol Rafael Nadal, campeão das últimas oito edições do torneio.

O "Rei do Saibro" fará sua estreia direto na segunda rodada. E vai aguardar o confronto entre o compatriota Fernando Verdasco e o australiano Marinko Matosevic. Se confirmar o favoritismo e avançar na chave, Nadal poderá cruzar com Andy Murray, atual número dois do ranking, na semifinal.

O escocês terá uma das sequências mais complicadas do torneio. Em seu caminho até a semifinal, poderão aparecer os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Gael Monfils, além dos especialistas em saibro Nicolas Almagro, Stanislas Wawrinka e Jurgen Melzer.

Do outro lado da chave, o número 1 Novak Djokovic fará sua estreia contra o vencedor de Daniel Gimeno-Traver x Mikhail Youzhny. Nas quartas, o sérvio poderá cruzar com o argentino Juan Martin Del Potro. E, na semifinal, com o checo Tomas Berdych.

Djokovic chegou a ser dúvida para a competição, por causa de dores no tornozelo direito. Mas treinou normalmente nos últimos dias e até participou de um bate-bola com Murray para divulgar o evento neste sábado.