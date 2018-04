Bellucci avança à 2ª rodada em Roma com abandono de argentino

Após avançar no qualifying do Masters 1000 de Roma, disputado em quadras de saibro, o brasileiro Thomaz Bellucci avançou nesta terça-feira para a segunda rodada da chave principal. O número 68 do mundo derrotava o argentino Diego Schwartzman por 6/4 e 4/3 quando o 62º colocado no ranking decidiu abandonar o confronto por causa de uma lesão.

No primeiro set, Schwartzman abriu 3/1 ao conseguir uma quebra de saque no quarto game, mas Bellucci reagiu. O brasileiro devolveu a quebra no quinto game e obteve mais uma no nono, para em seguida fechar a parcial em 6/4.

Embalado, Bellucci começou melhor o segundo set e conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game, depois fazendo 2/0. Schwartzman devolveu a quebra no quarto game, mas voltou a perder o seu saque no sétimo. Em seguida, abandonou a partida, levando o brasileiro a avançar em Roma.

O triunfo desta terça-feira igualou o retrospecto entre Bellucci e Schwartzmann em 1 a 1. Agora, o brasileiro aguarda a definição do seu adversário na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, que sairá do duelo entre os espanhóis Marcel Granollers (54º colocado no ranking) e Roberto Bautista Agut (19º). E em caso de nova vitória, Bellucci poderá ter o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, pela frente nas oitavas de final.

Também nesta terça-feira, o croata Marin Cilic foi eliminado precocemente em Roma. Logo na sua estreia, o número 10 do mundo perdeu para o espanhol Guillermo García-López por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 44 minutos.