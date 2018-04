Bellucci cai duas posições e Melo perde liderança no ranking

Eliminado mais uma vez em uma estreia, no Masters 1000 de Miami, Thomaz Bellucci voltou a cair no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O número 1 do Brasil perdeu duas colocações e figura agora na 37ª colocação. Nas duplas, Marcelo Melo perdeu a ponta do ranking individual para o britânico Jamie Murray, atual parceiro de Bruno Soares.

Com a baixa no ranking, Bellucci perde a oportunidade de entrar nas competições maiores, como o Masters 1000 de Montecarlo, entre os 32 cabeças de chave, o que dá vantagem aos tenistas nas primeiras rodadas.

O brasileiro sofreu a queda em razão da derrota na estreia em Miami para o casaque Mikhail Kukushkin. Ele desistiu da partida antes do início do terceiro set após vencer o primeiro por 7/5 e perder o segundo, por 6/3. Em situação oposta na lista da ATP, João Souza obteve grande salto nesta segunda. Ao ser vice-campeão do Challenger de León, no México, Feijão voltou ao Top 200. Ele subiu 56 posições e aparece agora em 186º.

Entre os primeiros colocados do ranking, não houve mudanças no Top 10. O sérvio Novak Djokovic segue sustentando sua larga vantagem na liderança, com 16.540 pontos. Campeão do Masters de Miami, no domingo, ele defendeu os pontos conquistados no ano passado e continua sem sofrer qualquer ameaça na lista.

O escocês Andy Murray ocupa a segunda posição, seguido dos suíços Roger Federer (que voltará às quadras em Montecarlo) e Stan Wawrinka. O espanhol Rafael Nadal é o quinto colocado, agora sofrendo maior ameaça do japonês Kei Nishikori, que foi vice em Miami e reduziu a diferença para o "Rei do Saibro". O checo Tomas Berdych, o espanhol David Ferrer e os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet completam o Top 10.

DUPLAS

Thomaz Bellucci não foi o único brasileiro a sofrer uma baixa nesta segunda. Marcelo Melo deixou a liderança da lista de simples no ranking de duplas. Ao ser eliminado na segunda rodada do Masters de Miami, com seu parceiro Ivan Dodig, o brasileiro viu encerrar seu curto reinado na ponta.

Sem defender os pontos das semifinais disputadas em 2015, Melo perdeu a primeira colocação para o escocês Jamir Murray. O irmão de Andy Murray se tornou o primeiro britânico a alcançar o topo do ranking, levando em conta tanto a lista simples quanto a de duplas. Melo, contudo, poderá retomar a liderança nas próximas semanas, porque a diferença para Jamie é de apenas cinco pontos. O brasileiro ocupava a ponta desde o início de novembro do ano passado.

20 MELHORES COLOCADOS

1º - Novak Djokovic (SER), 16.540 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 7.815

3º - Roger Federer (SUI), 7.695

4º - Stan Wawrinka (SUI), 6.370

5º - Rafael Nadal (ESP), 4.955

6º - Kei Nishikori (JAP), 4.490

7º - Tomas Berdych (RCH), 3.630

8º - David Ferrer (ESP), 3.370

9º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.130

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.840

11º - Marin Cilic (CRO), 2.770

12º - Milos Raonic (CAN), 2.740

13º - David Goffin (BEL), 2.560

14º - Dominic Thiem (AUT), 2.420

15º - John Isner (EUA), 2.235

16º - Gael Monfils (FRA), 2.220

17º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.015

18º - Kevin Anderson (AFS), 1.930

19º - Gilles Simon (FRA), 1.900

20º - Nick Kyrgios (AUS), 1.765

37º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.165

103º - Rogério Dutra Silva (BRA), 568

168º - André Ghem (BRA), 340

186º - João Souza (BRA), 292

189º - Guilherme Clezar (BRA), 285

208º - Thiago Monteiro (BRA), 250