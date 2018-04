Bellucci cai na estreia do quali em Houston e deve sair do Top 200 do ranking

A fase realmente não é nada boa para Thomaz Bellucci. De fora do confronto do Brasil na Copa Davis contra a Colômbia para se dedicar ao circuito profissional, o tenista paulista caiu neste sábado e foi eliminado logo na primeira rodada do qualifying do Torneio de Houston, um ATP 250 realizado em quadras de saibro nos Estados Unidos, pelo local Stefan Kozlov por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/5).

Esta derrota será muito prejudicial para os planos de Thomaz Bellucci. Ex-número 21 do mundo e atual 145.º colocado do ranking, o brasileiro defendia 150 pontos do vice-campeonato do ano passado e, na lista a ser atualizado pela ATP no próximo dia 16, poderá aparecer fora do Top 200, algo que não acontecia desde o começo de sua carreira em 2007.

Em quadra, Thomaz Bellucci enfrentou Stefan Kozlov, de 20 anos e atual número 182 do mundo, pela primeira vez no circuito profissional. E o duelo foi de muito equilíbrio e falta de concentração de ambos os lados. Tanto que foi elevado o número de erros não forçados e de quebras de saque.

No terceiro e decisivo set, Stefan Kozlov contou com erros de Thomaz Bellucci para ficar duas vezes à frente no placar - primeiro com 4/3 e depois com 5/4, mas em ambas o brasileiro jogou melhor e obteve os empates. Novo tie-break, como na primeira parcial, mas Bellucci teve um péssimo início e permitiu o 5 a 1 para o norte-americano. Salvou quatro match points, mas na hora de igualar em 6 a 6, foi mal à rede e levou a passada que definiu a vitória de Kozlov por 7 a 5.