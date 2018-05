Bellucci celebra 'retomada de confiança' após vitória O brasileiro Thomaz Bellucci estreou com vitória na chave principal do Torneio de Munique, nesta terça-feira. Embalado por três triunfos no qualifying, o número 122 do mundo derrotou o sérvio Ivan Dodig, 36.º do ranking, por 2 sets a 0, e agora terá pela frente o argentino Federico Delbonis nas oitavas de final.