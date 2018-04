Bellucci celebra vitória e enfrentará italiano nas semifinais em Biella

No último teste antes da Olimpíada do Rio, o brasileiro Thomaz Bellucci se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio Challenger de Bielsa, na Itália, ao derrotar o argentino Guido Andreozzi de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3. Feliz com o resultado, o número 1 do País não escondeu o contentamento pela superação ao longo do confronto.

"Feliz com a vitória. Eu já esperava um jogo difícil. O Andreozzi é um jogador completo. Acabei me desconcentrando no game para fechar o primeiro set, depois tive minhas chances no tie-break, mas não consegui ganhar. A partir do segundo set, mudei minha postura e comecei a jogar mais dentro da quadra, pressionando, principalmente, o saque dele. Consegui o efeito desejado, ele passou a cometer alguns erros que não estava cometendo, me impus e administrei o resultado", comentou.

Horas depois do triunfo, Bellucci conheceu seu adversário na disputa por uma vaga na decisão. O número 52 do ranking vai encarar o tenista da casa Stefano Napolitano, que também venceu de virada nesta sexta. Apenas número 256 do mundo, o jovem de 21 anos surpreendeu o cabeça de chave número 3, o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.

A outra semifinal também terá um confronto Brasil x Itália. Número 177 do ranking, João Souza, o "Feijão", garantiu vaga após arrasar o eslovaco Andrej Martin, terceiro cabeça de chave. Agora, vai duelar com Federico Gaio, 213.º do mundo, que eliminou o espanhol Enrique López-Pérez em três sets: 5/7, 7/6 (8/6) e 6/3.