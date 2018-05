Bellucci confirma retorno no quali de Montecarlo

SÃO PAULO - Thomaz Bellucci confirmou nesta terça-feira que retornará ao circuito no próximo fim de semana, no qualifying do Masters 1000 de Montecarlo. O número 1 do Brasil não entra em quadra desde a queda na primeira rodada do quali de Miami, na metade de março.

"Não vejo a hora de voltar a jogar. A expectativa é sempre alta em jogar aqui na Europa, já que são torneios no piso que mais gosto, o saibro", afirmou Bellucci, que treina em Madri em preparação para seu retorno.

Ele voltará a competir depois de virar baixa na equipe brasileira na disputa da Copa Davis no fim de semana passado. Bellucci segue se recuperando de um problema de desidratação que vem afetando seu rendimento nos últimos meses.

"Os médicos ainda estão analisando os meus exames, mas a gira europeia oferece menos riscos para que o problema volte a acontecer, já que as condições na Europa nessa época do ano são de menos calor e pouca umidade", afirmou o brasileiro, que sofreu com a falta de hidratação em Miami e no ATP de Buenos Aires.

No momento, o problema vem sendo avaliado pelo médico inglês Nick Harris, que já trabalhou com pilotos de Fórmula 1 e com tenistas do nível de Maria Sharapova e Andy Murray. Apesar do estudo aprofundado sobre seu caso, Bellucci ainda não sabe se terá condições de defender o Brasil na Davis em setembro.

Nesta terça, a equipe nacional descobriu que enfrentará a forte Espanha nos playoffs do Grupo Mundial, em casa. "Foi um sorteio meio ingrato para gente já que tinha equipes mais fracas que a Espanha. Não será nada fácil, mas teremos o apoio da torcida e iremos lutar até o fim", comentou.