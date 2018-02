Bellucci desce uma posição e corre risco de despencar no ranking em seu retorno

No mesmo dia em que fará a sua volta às quadras no Torneio de Quito após cinco meses suspenso, Thomaz Bellucci desceu uma posição no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e agora passou a ocupar o 108º lugar na listagem. E o brasileiro ainda convive com o risco de despencar ao menos 25 posições nesta semana, pois defenderá os 90 pontos que somou pelo avanço às semifinais do ATP 250 equatoriano no ano passado.

+ André Sá: 'Não interessa o que os outros falem, Bellucci tem de acreditar nele'

+ Bia Haddad sobe duas posições, entra no Top 60 e fica perto do seu melhor ranking

O atual número 2 do Brasil no ranking deu azar no sorteio da chave principal da competição, no último final de semana, e vai estrear contra o dominicano Victor Estrella Burgos, atual tricampeão do evento realizado em quadras de saibro no Equador e que superou Bellucci nestas três campanhas vitoriosas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O brasileiro está sem jogar desde o US Open do ano passado e cumpriu uma suspensão de cinco meses por seu envolvimento em um caso de doping, no qual alegou ter consumido uma substância proibida que estava em um suplemento contaminado. E ele conseguiu provar que, de fato, os frascos do multivitamínico que ingeriu estavam contaminados.

Rogério Dutra Silva, que também tem estreia em Quito prevista para ocorrer nesta segunda-feira, se manteve na 101ª posição do ranking, que ele já ocupava na semana passada. Ele abrirá campanha contra o eslovaco Andrej Martin no Equador e agora almeja entrar no Top 100 na próxima segunda-feira, quando a ATP voltará a atualizar a sua lisatgem.

Em semana de disputas da Copa Davis ao redor do mundo, não houve nenhuma mudança de posição no Top 30 do ranking, que segue sendo liderado pelo espanhol Rafael Nadal, com 9.760 pontos, pouco à frente do suíço Roger Federer, vice-líder com 9.605.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 9.760 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.605

3) Marin Cilic (CRO), 4.960

4) Grigor Dimitrov (BUL), 4.630

5) Alexander Zverev (ALE), 4.610

6) Dominic Thiem (AUT), 4.060

7) David Goffin (BEL), 3.460

8) Jack Sock (EUA), 2.880

9) Juan Martín del Potro (ARG), 2.815

10) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.705

11) Kevin Anderson, (AFS), 2.620

12) Sam Querrey (EUA), 2.490

13) Novak Djokovic (SER), 2.470

14) Nick Kyrgios (AUS), 2.395

15) Stan Wawrinka (SUI), 2.385

16) Tomas Berdych (RCH), 2.320

17) Lucas Pouille (FRA), 2.235

18) John Isner (EUA), 2.230

19) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.050

20) Andy Murray (GBR), 1.960

101) Rogério Dutra Silva (BRA), 531

108) Thomaz Bellucci (BRA), 521

118) Thiago Monteiro (BRA), 495