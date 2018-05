Bellucci diz não ter expectativas no Torneio de Brisbane

O brasileiro Thomaz Bellucci será um dos cabeças de chave do Torneio de Brisbane, na próxima semana, mas revelou não ter grandes expectativas para a sua primeira competição em 2010. Para ele, a disputa será mais importante como preparação para o Aberto da Austrália, que começará a ser disputado em 18 de janeiro.

"Acho que Brisbane é uma incógnita para todos os jogadores, pois está todo mundo sem muito ritmo ainda. Por isso não tenho muitas expectativas. Espero fazer um bom torneio, mas buscando ritmo para o Australian Open", afirmou Bellucci, que viaja na quarta-feira para a Austrália e também jogará em Auckland, na Nova Zelândia, antes do primeiro Grand Slam de 2010.

Número 36 do mundo, Bellucci encerrou nesta terça-feira sua pré-temporada em Angra dos Reis, onde treinou com outros tenistas como Thiago Alves, Ricardo Hocevar e André Ghem. "Treinamos ao nível do mar, com muito calor todos os dias, em dois períodos, cerca de 6, 7 horas por dia. Foi puxado, mas o grupo estava muito unido e disposto. Com certeza, fará a diferença durante a temporada", avaliou.

Depois dos torneios na Oceania, Bellucci retornará ao Brasil antes de jogar o Torneio de Santiago, a partir de 1.º de fevereiro. Depois, ele vai participar do Brasil Open (08/02), do Torneio de Buenos Aires (15/02), do Torneio de Acapulco (22/02), do Masters 1000 de Indian Wells (08/03) e do Masters 1000 de Miami (22/03).