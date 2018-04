Bellucci é derrotado, e Equador empata duelo na Davis

O paulista Thomaz Bellucci não conseguiu repetir a boa estreia de Marcos Daniel na repescagem da Copa Davis e foi derrotado nesta sexta-feira pelo experiente Nicolas Lapentti por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/4 e 7/5, no segundo jogo do confronto com o Equador.

Com a vitória, a equipe equatoriana empatou em 1 a 1 a série melhor-de-cinco. Mais cedo, Marcos Daniel havia vencido Giovani Lapentti por 3 sets a 1 e deixara o Brasil em vantagem na disputa. Agora, os brasileiros apostam na dupla Marcelo Melo e André Sá para voltar a liderar a série. Os mineiros enfrentam os irmãos Lapentti às 14 horas do sábado, na única partida do dia.

O segundo jogo desta sexta-feira teve um início equilibrado. Os dois tenistas faturaram uma quebra de saque no primeiro set, embora Lapentti tenha tido sete break points, enquanto Bellucci aproveitou sua única chance de se impor no serviço do rival. No tie break, o equatoriano se saiu melhor e abriu vantagem no marcador.

Lapentti manteve o ritmo na segunda parcial. Cometeu menos erros e aproveitou a única chance de quebra para ficar à frente no placar. Bellucci chegou a ter cinco break points, mas desperdiçou as oportunidades e viu o adversário fazer 2 sets a 0.

No set final, Lapentti voltou a mostrar eficiência no saque do rival e obteve uma quebrou na única oportunidade cedida pelo brasileiro. O paulista chegou a ameaçar o saque do equatoriano novamente, mas não conseguiu converter o ponto e foi derrotado após 3h26min de confronto.