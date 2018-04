Bellucci é eliminado nas duplas no Aberto da Austrália

Com a derrota, Bellucci teve encerrada sua inesperada boa campanha nas duplas. O número 1 do Brasil em simples vinha de boas vitórias na chave, incluindo o triunfo sobre o compatriota Bruno Soares, especialista em duplas e seu companheiro na Copa Davis. No entanto, Bellucci e Paire não resistiram ao bom ritmo de Granollers e Lopez, parceria cabeça de chave número três.

A queda decretou a despedida do brasileiro em Melbourne. Bellucci tinha uma chave relativamente tranquila em simples, mas vacilou logo na estreia, ao ser superado pelo esloveno Blaz Kavcic, por 3 a 0. Após a eliminação, o brasileiro deve focar sua atenção nos torneios de saibro, na América do Sul. Seu principal objetivo será o Brasil Open, a partir do dia 11 de fevereiro, em São Paulo.

Na chave de simples, o espanhol David Ferrer se tornou o primeiro semifinalista ao desbancar o compatriota Nicolás Almagro em uma batalha de cinco sets, em quase quatro horas de partida. O número cinco do mundo venceu por 3 a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 7/5, 7/6 (7/4) e 6/2.

Em busca da sua primeira final de Grand Slam, Ferrer aguarda o vencedor do confronto entre o número 1 do mundo Novak Djokovic e o checo Tomas Berdych. Eles se enfrentam ainda nesta terça. Na outra ponta da chave, Andy Murray encara Jeremy Chardy, enquanto Roger Federer duela com Jo-Wilfried Tsonga nos dois jogos restantes das quartas de final. As partidas serão disputadas na madrugada desta quarta.