Bellucci é eliminado por Berdych no Masters 1000 de Cincinnati

A participação de Thomaz Bellucci no Masters 1000 de Cincinnati não passou da segunda rodada. Após estrear com vitória sobre o checo Jiri Vesely, o número 33 do mundo acabou sendo eliminado nesta terça-feira Tomas Berdych, sexto colocado no ranking da ATP e principal tenista da República Checa, ao ser superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

Este duelo foi o quarto entre Bellucci e Berdych, que agora acumula três vitórias e apenas uma derrota. Mais consistente, o checo conquistou mais um triunfo, apesar da tardia reação do brasileiro. Agora, nas oitavas de final, Berdych terá pela frente o vencedor do duelo entre o espanhol Tommy Robredo e o norte-americano Sam Querrey.

Nesta terça, Bellucci não resistiu ao bom começo de jogo de Berdych e viu o checo abrir 3/0, com uma quebra de saque logo no segundo game. Depois, o europeu só precisou administrar a vantagem para fechar a parcial em 6/2.

O segundo set foi ainda mais fácil para o checo, que fez 5/0 após converter break points no segundo e quarto games. Bellucci venceu o game seguinte para evitar um "pneu", ainda converteu um break point na sequência e confirmou o saque mais uma vez, diminuindo a vantagem do adversário para 5/3. O brasileiro, porém, sucumbiu na sequência, sendo batido por 6/4, o que provocou a sua eliminação em Cincinnati.

Já o suíço Roger Federer triunfou no seu jogo de estreia nesse Masters 1000. O número 3 do mundo derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, 22º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 9 minutos. Assim, com esse triunfo sem sustos, ampliou a sua vantagem no confronto direto com o tenista da Espanha para 4 a 0.

No primeiro set, Federer conseguiu uma quebra de saque no terceiro game, abriu 3/1 na sequência e, sem correr grandes riscos, fechou a parcial em 6/4. A segunda parcial foi idêntica, com o suíço obtendo a única quebra de saque da parcial novamente no terceiro game. Desse modo, voltou a aplicar 6/4 para avançar em Cincinnati.

Garantido nas oitavas de final do torneio norte-americano, Federer agora espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do duelo entre o sul-africano Kevin Anderson e o norte-americano Jack Sock. O suíço busca o seu sétimo título em Cincinnati.

DUPLAS

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya estrearam com vitória nesta terça-feira no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A dupla derrotou o belga David Goffin e o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 10/6. Eles agora enfrentarão o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, cabeças de chave número 3, e atuais campeões de Wimbledon.