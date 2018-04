Bellucci e Feijão entram na chave do Aberto da Austrália

Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, garantiram vaga na chave principal do Aberto da Austrália. A confirmação dos brasileiros veio com a divulgação da lista de entrada dos jogadores, divulgada nesta quinta-feira pela organização do primeiro Grand Slam da temporada. O torneio em Melbourne será disputado entre 19 de janeiro e 1.º de fevereiro.

Atual número 1 do Brasil, Bellucci ficou com a 65.º vaga da lista, equivalente a sua posição no ranking da ATP. Feijão entrou como o 90.º. Os demais tenistas do País terão que passar pelas três rodadas do qualifying para buscar um lugar na chave principal em Melbourne.

Bellucci disputará a chave do Aberto da Austrália pela sétima vez na carreira. Seu melhor resultado é a segunda rodada em quatro edições da competição. Neste ano, ele foi eliminado pelo francês Jo-Wilfried Tsonga nesta fase. Feijão, por sua vez, vai competir na chave principal pela segunda vez na carreira. A primeira foi em 2012, quando caiu logo na estreia, diante do local Matthew Ebden.

Na chave feminina, Teliana Pereira não obteve a vaga direta, como acontecera neste ano. Ela é a primeira da lista de reservas. Ou seja, precisa de apenas uma desistência para entrar na chave principal, dispensando o qualifying.