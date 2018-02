Bellucci e Rogério Dutra Silva vencem e entram na chave principal em Buenos Aires

O Brasil terá três tenistas na chave principal do Torneio de Buenos Aires, um ATP 250 disputado em quadras de saibro na capital da Argentina, que começará nesta segunda-feira. Depois da entrada direta do cearense Thiago Monteiro graças à boa campanha nesta semana anterior em Quito, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva venceram neste domingo pela segunda vez no qualifying e se garantiram na competição.

+ Surpresa espanhola bate algoz de Thiago Monteiro e é campeão do Torneio de Quito

+ Bia Haddad perde 3 match points, cai e Brasil é batido pelo Paraguai na Fed Cup

Em seu terceiro jogo após retornar de uma suspensão de cinco meses por doping, Thomaz Bellucci venceu neste domingo o local Hernan Casanova (315.º do mundo) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 31 minutos. Já nesta segunda-feira, o brasileiro, número 108 do ranking da ATP, volta a jogar contra o também argentino Pedro Cachin (272.º).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O jogo hoje (domingo) foi bom. Comecei com um ritmo legal. Estava dominando tudo até o 6/2 e 4/1 e ele estava meio perdido. Mas começou a subir o nível, foi buscar o jogo e eu até tive uma dificuldade de fechar o saque no 4/4, mas mantive a calma e a paciência e fechei o jogo em 6/4, mes com as condições difíceis e muito vento", explicou Thomaz Bellucci.

Para o jogo de estreia na chave principal contra Pedro Cachin, o brasileiro acredita que pode ser outra boa partida. "Ele é outro argentino, um convidado do torneio que saca bem e tem uma direita boa. Vai ser bom fazer a minha terceira partida seguida. Fisicamente estou bom e assim vou entrando em ritmo e aos poucos vou voltando a um nível legal de tênis".

Já Rogério Dutra Silva passou em um duelo brasileiro neste domingo. O ainda número 1 do Brasil - perderá o posto para Thiago Monteiro - bateu o gaúcho Guilherme Clezar em dois tiebreaks - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), depois de 2 horas e 14 minutos. Esta foi a sua quarta vitória em sete confrontos contra o compatriota. Seu rival na estreia da chave principal será o argentino Leonardo Mayer.

Semifinalista do ATP 250 de Quito, Thiago Monteiro conseguiu por causa da boa campanha um lugar direto na chave principal em Buenos Aires. Na estreia, terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco. "Foi uma grande semana, minha primeira semi de ATP derrotando nomes como Horacio Zeballos e Gael Monfils. Agora sigo confiante para Buenos Aires", disse.

NA HOLANDA

De volta ao circuito profissional antes do planejado para tentar se tornar de novo número 1 do mundo, o suíço Roger Federer conheceu neste domingo quem será o rival de estreia no Torneio de Roterdã, um ATP 500 disputado em quadras duras e cobertas na Holanda. A primeira partida do experiente tenista na competição será contra o belga Ruben Bemelmans.

Para ultrapassar o espanhol Rafael Nadal e assim reassumir a ponta do ranking, se tornando o mais velho número 1 do mundo da história da ATP, Roger Federer precisa pelo menos alcançar as semifinais em Roterdã.