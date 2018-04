Bellucci e Sá vão à semifinal de duplas em Auckland Poucas horas depois de ser eliminado pelo alemão Philipp Kohlschreiber nas oitavas de final do Torneio de Auckland, o brasileiro Thomaz Bellucci avançou à semifinal de duplas do ATP neozelandês. Jogando ao lado de André Sá, ele derrotou os argentinos Lucas Arnold e Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.