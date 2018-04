Bellucci é único brasileiro a avançar no Aberto da Austrália

O paulista Thomaz Bellucci será o único representante do Brasil na segunda rodada do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2010. Nesta terça-feira, ele venceu o russo Teimuraz Gabashvili por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/5, 4/6 e 6/4.

A partida entre ambos havia começado na noite de domingo, e foi paralisada três vezes devido à chuva. Nesta terça-feira, os tenistas retomaram o confronto com vantagem de 2 sets a 1 para o brasileiro, que tinha 3 a 2 no quarto set.

Na próxima rodada, Bellucci terá pela frente o norte-americano Andy Roddick, que passou com facilidade pelo holandês Thiemo de Bakker, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. O paulista, que jamais havia vencido uma partida no torneio australiano, é considerado azarão no confronto.

Os outros dois representantes brasileiros na chave principal não tiveram sorte. Depois de passar pelo qualifying, Ricardo Hocevar foi vencido por Lleyton Hewitt sem muita dificuldade e em três sets, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/3. Já o gaúcho Marcos Daniel, número 2 do País, caiu também em três sets diante do colombiano Alejandro Falla, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/1.