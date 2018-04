Bellucci elogia rival após derrota na Copa Davis

O brasileiro Thomaz Bellucci teve a chance na noite desta sexta-feira de abrir 2 a 0 para o Brasil no confronto contra o Equador, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Mas acabou derrotado pelo experiente Nicolas Lapentti, que teve uma boa atuação para vencer por 3 sets a 0 (7/6 (7/2), 6/4 e 7/5). Após a derrota, que fez 1 a 1 no duelo, Bellucci reconheceu a superioridade do rival.

"Pesou um pouco a experiência dele nas horas decisivas. Fazia tempo que eu não via o Lapentti jogar tão bem, errando pouco. Mas eu não senti a pressão, tirando o nervosismo natural do começo do jogo. E a torcida ajudou bastante o tempo todo", comentou Bellucci, reconhecendo sua principal deficiência no jogo. "Faltou consistência nos pontos importantes", disse.

Agora, o tenista terá que torcer pelo Brasil nas duplas, no único jogo deste sábado a ser disputado no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. Marcelo Melo e André Sá encaram a parceria formada pelos irmãos Giovanni e Nicolas Lapentti. Bellucci só volta à quadra na capital gaúcha caso o confronto vá para a decisão no quinto e último jogo.

Se o duelo contra os equatorianos ficar empatado por 2 a 2, Bellucci enfrentará Giovanni Lapentti no domingo. O tenista, porém, ainda não teve tempo para assimilar a derrota e projetar a partida. "Temos a dupla, mas não estou pensando no jogo ainda. O Giovanni mostrou contra o Marcos [Daniel] que é um jogador perigoso", disse, lembrando a vitória do brasileiro no primeiro jogo.