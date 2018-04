Bellucci embarca confiante para confronto na Copa Davis

"Lutamos muito para chegar ao Grupo Mundial. Nosso desafio será nos mantermos lá. Sabemos que os Estados Unidos são favoritos, vão jogar em casa, no piso que escolheram. Nossa expectativa é a melhor possível, de fazermos bons jogos e, quem sabe, surpreendê-los. Tratando-se de Davis, tudo é possível", disse Bellucci.

Em seu retorno à divisão de elite da Davis, o Brasil terá Bellucci (33º colocado do ranking) e Thiago Alves (que ocupa o 145º lugar), além da dupla formada por Marcelo Melo e Bruno Soares. Do outro lado, a equipe dos Estados Unidos conta com John Isner e Sam Querrey, respectivamente números 13 e 22 do mundo, e os irmãos Bob e Mike Bryan, que acabam de ser campeões de duplas no Aberto da Austrália.