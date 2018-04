Bellucci encara Baghdatis e Feijão enfrenta xará português em Genebra

Número 1 do Brasil, Bellucci vai encarar na estreia Marcos Baghdatis. O experiente cipriota, ex-número oito do mundo, ocupa agora apenas a 60ª colocação do ranking. Será o quarto confronto entre os dois tenistas no circuito. Baghdatis leva a melhor, com duas vitórias. O vencedor enfrentará na segunda rodada, equivalente às oitavas de final, o vitorioso do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic e o usbeque Denis Istomin.

Feijão, por sua vez, fará um duelo curioso com seu xará João Sousa, de Portugal. Será o primeiro confronto entre o brasileiro, cujo sobrenome é escrito com "z", e o João português, com "s" no sobrenome. O inesperado duelo já gera expectativa quanto às futuras ordens do árbitro, que se refere aos tenistas durante a partida apenas pelos sobrenomes.

O português João Sousa ocupa atualmente a 51ª colocação do ranking e tem como principal posição a 35ª, no ano passado. Ele tem um título de ATP na carreira. Feijão, por sua vez, é o 79º do ranking - seu melhor lugar é o 69º - e ainda busca seu primeiro troféu no circuito da ATP.

O vencedor do confrontos dos xarás vai duelar na segunda rodada com o austríaco Jurgen Melzer ou contra um tenista do qualifying, ainda a ser definido.

O ATP 250 de Genebra, disputado no saibro, será realizado no Parc des Eaux-Vies, um dos clubes mais tradicionais da Suíça. Será o retorno da cidade ao circuito. A última competição da ATP sediada na cidade aconteceu em 1991.

Nesta volta ao circuito, o torneio terá como principais favoritos o local Stan Wawrinka, primeiro cabeça de chave, e o croata Marin Cilic, segundo pré-classificado. Roger Federer, outro tenista da casa, ficará de fora para finalizar sua preparação para Roland Garros.