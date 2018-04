Bellucci encara italiano pelo qualifying do US Open

Embalado pelo título no Torneio de Gstaad, na Suíça, o brasileiro Thomaz Bellucci iniciará sua campanha no qualifying do US Open diante de um adversário desconhecido: o italiano Giancarlo Petrazzuolo, número 387 do mundo. Com a definição dos confrontos nesta segunda-feira, Bellucci ganhou a condição de primeiro cabeça de chave pelo seu bom ranking na ATP, aparecendo atualmente na 68.ª posição.

O confronto pelo Grand Slam nova-iorquino será inédito para o brasileiro. Se passar por Petrazzuolo, Bellucci encara na segunda rodada o vencedor da partida entre o alemão Tobias Kamke e o búlgaro Grigor Dimitrov. O único jogo complicado para o tenista paulista deve acontecer pela terceira rodada, na qual tem a possibilidade de enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty.

Além de Bellucci, mais sete brasileiros disputam o qualifying do US Open: Daniel Silva, Ricardo Mello, Júlio Silva, Ricardo Hocevar, Caio Zampieri, Eric Gomes e João Souza. Marcos Daniel e Thiago Alves, por sua vez, já estão garantidos na chave principal da competição, que começa no próximo dia 31.