Bellucci encara Raonic em estreia no Masters de Madri

Thomaz Bellucci terá uma estreia nada tranquila no Masters 1000 de Madri, na Espanha. O número 1 do Brasil vai enfrentar de cara o poderoso saque do canadense Milos Raonic. O atual número 11 do mundo faz sua melhor temporada da carreira, com duas finais e um título, em Brisbane, sobre ninguém menos que o suíço Roger Federer.

Bellucci só encarou Raonic uma vez no circuito profissional. Foi no ano passado, na quadra dura do Masters de Xangai. Num duelo equilibrado, o canadense venceu a partida em dois tie-breaks. A partida entre eles em Madri ainda não tem data marcada - a chave principal terá início neste domingo.

Entre os demais tenistas inscritos em Madri, o número 1 do mundo Novak Djokovic não terá uma chave tranquila. Pelo sorteio, ele estreará direto na segunda rodada, contra o vencedor do duelo entre o espanhol Nicolás Almagro e o croata Borna Coric. Depois poderá cruzar com o espanhol Feliciano López, Raonic e o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Na outra ponta da chave, o escocês Andy Murray espera pelo duelo entre o canadense Vasek Pospisil e um tenista do qualifying, ainda não definido. É neste lado da chave que estão o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que podem se encontrar nas quartas de final. Eles podem cruzar com Murray, atual número dois do mundo, na semifinal.

Federer, terceiro do ranking, também estreia direto na segunda rodada. Ele aguarda o confronto entre o português João Sousa e o francês Nicolas Mahut. Depois pode cruzar com o argentino Juan Martín Del Potro e Nadal, que estreará contra o sérvio Viktor Troicki ou contra o russo Andrey Kuznetsov.

CHAVE FEMININA

A polonesa Agnieszka Radwanska será a primeira cabeça de chave da competição feminina, já que a norte-americana Serena Williams desistiu por motivos de saúde. A número dois do mundo vai estrear contra a eslovaca Dominika Cibulkova, enquanto a alemã Angelique Kerber, 3ª do ranking, duelará contra a checa Barbora Strycova,

Teliana Pereira, 84ª do mundo, será a única representante do Brasil na chave feminina de simples. Na estreia, ela vai encarar a norte-americana Sloane Stephens, 21ª do ranking da WTA, ainda neste sábado.