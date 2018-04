Bellucci enfrenta suíço na primeira rodada em Auckland

Depois de ser eliminado nas quartas de final do Torneio de Brisbane, nesta semana, o paulista Thomaz Bellucci já sabe quem será seu adversário na primeira rodada do ATP 250 de Auckland, disputado em piso sintético, na Nova Zelândia.

Trata-se do suíço Marco Chiudinelli, número 56 do ranking da ATP. Bellucci, 36.º do mundo, enfrentou o adversário em apenas uma oportunidade, no ano passado, na primeira rodada do Masters 1000 de Xangai. Na ocasião, o número 1 do Brasil venceu por 2 sets a 0 - 7/6 (7/3) e 6/4. A data e o horário da partida ainda não foram divulgados.

Com as participações nos torneios de Brisbane e Auckland, o brasileiro busca se adaptar ao piso sintético como preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que será disputado a partir do dia 18.