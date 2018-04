Bellucci enfrentará jovem alemão no Torneio de Barcelona

O brasileiro Thomaz Bellucci conheceu nesta segunda-feira seu rival de estreia no Torneio de Barcelona, na Espanha. Trata-se do jovem alemão Alexander Zverev, que avançou na chave da competição de nível ATP 500 ao superar o compatriota Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O tenista número 1 do Brasil e 35º do ranking da ATP vai estrear direto na segunda rodada no saibro de Barcelona por ser um dos cabeças de chave da competição. Como 15º pré-classificado, Bellucci deve estrear somente na quarta.

Para pensar nas oitavas de final, o brasileiro precisará melhorar seu rendimento contra Zverev, 51º do mundo. O alemão, que completará 19 anos na quarta, venceu os dois confrontos que fez com Bellucci no circuito profissional. Ambos foram disputados no ano passado, um na grama e outro sobre o saibro.

Se passar pelo alemão, o brasileiro poderá cruzar com o francês Richard Gasquet nas oitavas. Número 10 do mundo, Gasquet também estreará direto na segunda rodada. Nesta segunda, ele conheceu seu futuro adversário. Será o tunisiano Malek Jaziri, que derrotou o sul-coreano Chung Hyeon por 6/3 e 6/4.

Nesta segunda também estrearam com vitória o checo Radek Stepanek, os russos Teymuraz Gabashvili, Karen Khachanov e Evgeny Donskoy, o dominicano Victor Estrella Burgos e os locais Iñigo Cervantes e Albert Montañes.

O espanhol Rafael Nadal e o japonês Kei Nishikori, principais favoritos ao título, devem estrear somente na quarta ou na quinta. O tenista da casa, primeiro cabeça de chave, vem embalado pelo título do Masters 1000 de Montecarlo, conquistado no domingo, em Mônaco.

Na chave de duplas, o Brasil conta com dois representantes. Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig vão estrear nesta terça contra o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray devem estrear somente na quarta-feira.