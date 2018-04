Bellucci enfrentará russo e entra no caminho de Roddick

O brasileiro Thomaz Bellucci soube no final da noite da última quinta-feira (no horário de Brasília) qual será o seu adversário na estreia do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne. Hoje na 34.ª posição do ranking mundial, o tenista irá enfrentar o russo Teimuraz Gabashvili, 105.º do mundo, em uma estreia relativamente tranquila.

Porém, caso passe pela primeira rodada, Bellucci deverá enfrentará logo na segunda o norte-americano Andy Roddick, que é especialista em quadras rápidas, um dos maiores sacadores da história do tênis e figura como cabeça de chave número 7 na Austrália. Na estreia, Roddick jogará como franco favorito diante do holandês Thiemo de Bakker.

Bellucci acabou encontrando um caminho complicado na Austrália pelo fato de não ter conseguido entrar no grupo dos cabeças de chave da competição. Se triunfar na estreia, deverá ter a chance de enfrentar Roddick pela primeira vez na carreira.

Outro brasileiro já garantido na chave principal em Melbourne, Marcos Daniel, 90.º do ranking mundial, irá enfrentar o colombiano Alejandro Falla, atual 77.º. Será o primeiro confronto entre os dois em um torneio de primeiro nível da ATP. Porém, em 2003, o brasileiro superou o rival por 2 sets a 1 no Challenger de San Luis Potosi.