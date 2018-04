Bellucci espera jogo difícil contra suíço em Auckland

O paulista Thomaz Bellucci espera um confronto difícil contra o suíço Marco Chiudinelli, seu adversário na estreia do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. O tenista número 1 do Brasil entrará em quadra na madrugada desta segunda-feira, por volta da meia-noite.

"O Chiudinelli é muito agressivo e saca muito bem. Vou ter que estar bem ligado na devolução", avaliou Bellucci, que venceu o suíço, número 56 do mundo, por duas vezes no ano passado. "Foram dois jogos bem duros", ponderou o brasileiro, 36.º do ranking.

Depois de chegar às quartas de final do Torneio de Brisbane nesta semana, Bellucci competirá no piso sintético de Auckland para dar sequência a sua preparação, visando o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. "O mais importante é conseguir manter o nível de Brisbane para poder fazer outro bom resultado e chegar bem preparado no Australian Open", avisou.