Bellucci estreará contra checo no Masters de Cincinnati

Thomaz Bellucci fará um duelo de canhotos com o checo Jiri Vesely em sua estreia no Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos, na próxima semana. O número 1 do Brasil, vivendo boa fase no circuito, segue sua preparação para o US Open, que terá início no dia 31, em Nova York.

Será apenas o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. No primeiro, em janeiro deste ano, Vesely levou a melhor, no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Se vencer o número 44 do ranking, Bellucci, 33º da lista da ATP, vai encerar outro checo, Tomas Berdych, atual número seis do mundo.

O Masters de Cincinnati contará com os principais tenistas do circuito. Roger Federer, que ficou de fora do Masters de Montreal, voltará a competir, na busca para defender o título conquistado em 2014. E também tentando sustentar a segunda colocação do ranking, ameaçada pelo escocês Andy Murray.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suíço, que descansará na primeira rodada por ser "bye", vai estrear contra o vencedor do duelo entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o uruguaio Pablo Cuevas. Na outra ponta da chave, o sérvio Novak Djokovic, também "bye", enfrentará o vitorioso do futuro confronto entre o luxemburguês Gilles Müller e um tenista do qualifying, ainda não definido.

Andy Murray, que poderá retomar a vice-liderança ainda em Montreal, pegará o sérvio Viktor Troicki ou o local Mardy Fish, que se aposentará no US Open. O espanhol Rafael Nadal, por sua vez, terá pela frente ou o local Rajeev Ram ou o francês Jeremy Chardy na segunda rodada.