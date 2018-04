Bellucci estreia com vitória tranquila em Auckland Depois de ser eliminado nas quartas de final em Brisbane, na última sexta-feira, o brasileiro Thomaz Bellucci estreou com uma vitória tranquila no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, em confronto encerrado na madrugada desta segunda. Ele bateu o suíço Marco Chiudinelli, 56.º do ranking mundial, por duplo 6/3, em apenas 65 minutos.