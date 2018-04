Bellucci faz balanço positivo após derrota em Brisbane

Número 36 do mundo, Bellucci perdeu nesta sexta-feira para um tenista que ocupa o 20º lugar no ranking, mas teve um duelo bastante equilibrado. "O jogo foi muito bom. Dominei completamente o segundo set, mas no tie break do terceiro set caí um pouco de intensidade e o Berdych acabou se aproveitando", afirmou o brasileiro.

"Estou conseguindo jogar da maneira que venho trabalhando, indo mais à frente buscar os voleios sempre que possível", avaliou Bellucci, feliz com seu início de temporada. Agora, ele parte para Auckland, na Nova Zelândia, onde disputará torneio na próxima semana.