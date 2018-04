Bellucci festeja vitória e prevê dificuldade em Auckland

"Consegui colocar em prática hoje o que venho trabalhando desde o ano passado. Joguei com consistência, sem afobação. Fiquei muito satisfeito com a minha atuação", disse Bellucci, que subiu para o 34º lugar no ranking mundial nesta segunda.

Na próxima rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor da partida entre o alemão Philipp Kohlschreber, cabeça de chave número 5, e o espanhol Inigo Carvantes-Huegen, que entrou como "lucky loser" no lugar do argentino David Nalbandian, machucado.

"Não tem mais adversário fácil. Qualquer um dos dois será pedreira igual. Tenho mais um dia para me preparar muito bem para buscar outra vitória", afirmou o tenista, que volta à quadra nesta segunda às 22 horas (horário de Brasília) para jogar ao lado de André Sá na chave de duplas - eles enfrentam o austríaco Julian Knowle e o sueco Robert Lindstedt.