Bellucci fica perto da classificação para Roland Garros

O brasileiro Thomaz Bellucci, número 75 do mundo, derrotou o checo Ivo Klec por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 1/6 e 6/4, em 2h20, e ficou a uma vitória de se classificar para a chave principal de Roland Garros. Esta foi a segunda vitória do brasileiro no qualifying. A partida contra Klec, número 267 no ranking de entradas foi dura. Bellucci só conseguiu vencer o primeiro set no tie-break e foi massacrado pelo checo no segundo. No terceiro set, no entanto, Bellucci conseguiu uma quebra de serviço logo no terceiro game, o que facilitou sua vitória. Além de Bellucci, que agora encara o checo Tomas Zib, o Brasil tem mais um tenista vivo no qualifying. Thiago Alves, que venceu o sérvio Dusan Vemic por 2 sets a 1, e vai enfrentar o espanhol Miguel Angel López Jaén. Caso os dois vençam, o Brasil terá quatro representantes na chave principal de Roland Garros, já que Marcos Daniel e Gustavo Kuerten estão confirmados.