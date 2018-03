Bellucci garante presença na chave principal de Roland Garros

O tenista paulista Thomaz Bellucci venceu o checo Thomas Zib por duplo 6/3 e furou o qualifying de Roland Garros, tornando-se o terceiro brasileiro na chave principal do segundo Grand Slam da temporada. Bellucci, número 75 do mundo, aguarda agora o sorteio entre os jogadores que saíram do classificatório, neste sábado, para saber quem será seu adversário na estréia - entre as opções estão os espanhóis Rafael Nadal, que tenta o tetra no saibro francês, e Carlos Moya. Outros possíveis adversários são o francês Jo-Wilfried Tsonga, vice-campeão de Roland Garros, e o russo Dimitry Tursunov. Já estão na chave principal de Roland Garros o catarinense Gustavo Kuerten, que se despede do tênis profissional neste torneio, e o gaúcho Marcos Daniel. Eles enfrentam o francês Paul-Henri Mathieu e o espanhol Juan Carlos Ferrero, respectivamente. Ainda hoje, o paulista Thiago Alves, número 208 do mundo, perdeu para o espanhol Miguel Angel López Jaen por 7/5, 4/6 e 6/1, ficando de fora da chave principal.