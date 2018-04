Bellucci garante vaga na chave do US Open; Mello cai

O paulista Thomaz Bellucci assegurou vaga na chave principal do US Open neste sábado. A classificação foi garantida com a vitória sobre o norte-americano Scoville Jenkins, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Já Ricardo Mello caiu na última rodada do qualifying e está fora da disputa.

Veja também:

Júlio Silva fica fora do US Open

Com o resultado, Bellucci disputará pela segunda vez o quarto e último Grand Slam da temporada. No ano passado, chegou até a segunda rodada, quando foi eliminado pelo argentino Juan Martin Del Potro. Bellucci será o terceiro representante do Brasil na chave principal, que contará ainda com Thiago Alves e Marcos Daniel.

Neste sábado, Bellucci não teve problemas para vencer o seu terceiro adversário do quali, em quase 1h30min de confronto. O brasileiro perdeu o saque em uma oportunidade, mas encaminhou a vitória ao impor outras duas quebras ao americano, que sentiu dores no ombro e precisou de atendimento médico na quadra.

A má notícia do dia foi a eliminação de Ricardo Mello. Ele não resistiu ao turco Marsel Ilhan e foi derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em pouco mais de uma hora. O brasileiro havia vencido nas rodada anteriores o francês Adrian Mannarino e o russo Alexandre Kudryavtsev, ambos por 2 a 0.