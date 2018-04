Bellucci inicia ano com vitória sobre Chela em Brisbane

O brasileiro Thomaz Bellucci, tenista número 1 do Brasil e atual 36.º do ranking mundial, iniciou a temporada de 2010 com uma vitória sobre o argentino Juan Ignacio Chela, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1, em sua estreia no Torneio de Brisbane, na Austrália.

Com o resultado conquistado nesta segunda-feira, Bellucci comemorou o seu primeiro triunfo sobre Chela após duas derrotas para o adversário nos dois confrontos disputados entre os dois até então. O brasileiro caiu diante do rival no Torneio de Buenos Aires, em 2008, e depois em Barcelona, no ano passado.

Cabeça de chave número 8 em Brisbane, Bellucci enfrentará na próxima rodada o israelense Harel Levy, que venceu o francês Michael Llodra com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Bellucci usará os ATP de Brisbane e de Auckland, este último que será realizado na próxima semana na Nova Zelândia, como preparação para o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que começará no dia 18 deste mês.