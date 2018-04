Bellucci irá estrear contra jovem espanhol em Barcelona

Essa será a primeira vez que Bellucci enfrentará Carreno-Busta, de 21 anos, que nesta segunda desbancou o favoritismo do 71.º colocado da ATP para seguir em frente na competição. Diante do jovem espanhol, o tenista número 1 do Brasil tentará evitar nova derrota em uma estreia, depois de ter sido superado pelo alemão Philipp Kohlschreiber na primeira rodada em Montecarlo, na semana passada.

Listado como 16.º cabeça de chave em Barcelona, Bellucci já estreará direto na segunda rodada e, caso confirme favoritismo diante de Carreno-Busta, enfrentará nas oitavas de final o vencedor da partida entre o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, e o russo Dmitry Tursunov.

Bellucci, porém, não espera vida fácil diante do tenista convidado pela organização do torneio espanhol, depois de ter assistido de perto o jogo que o adversário travou diante do holandês. "Vi ele (Carreno-Busta) jogando hoje. Parece sólido de fundo e tem boa direita. Vem embalado pela vitória contra o Haase", disse o brasileiro.

Tursunov se credenciou para enfrentar na próxima rodada o atual quarto colocado do ranking mundial ao bater o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta segunda-feira.

Outro tenista que conheceu o seu adversário de estreia neste dia inicial de duelos da chave principal em Barcelona foi o checo Tomas Berdych, terceiro cabeça de chave. Ele pegará o russo Nikolay Davydenko, que passou pelo espanhol Roberto Carballes por 6/1 e 6/4.

Já o espanhol Nicolás Almagro, o quarto cabeça de chave da competição, terá pela frente na segunda rodada o croata Ivan Dodig, que nesta segunda bateu o esloveno Aljaz Bedene por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2.

DUPLAS - Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, o brasileiro Bruno Soares estreou com vitória no torneio de duplas do ATP de Barcelona nesta segunda-feira. A parceria superou o argentino Carlos Berlocq e o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com 6/1, 6/7 (5/7) e 10/8.

Com isso, Soares e Peya se credenciaram para encarar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelos britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray e a parceria firmada pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e o holandês Jean-Julien Rojer.