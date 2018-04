Bellucci joga mal e é eliminado do Torneio de Auckland

Em uma partida bem abaixo de sua médias neste início de temporada, o brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado nas oitavas de final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Na manhã desta quarta-feira (noite de terça no Brasil), o tenista paulista não conseguiu encaixar seu saque - foram cinco quebras - e foi derrotado facilmente pelo alemão Philipp Kohlschreiber, número 27 do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1, em pouco mais de 1 hora e 15 minutos de partida.

O número 34 do ranking mundial da ATP e melhor do Brasil segue na disputa do torneio na chave de duplas, ao lado do mineiro André Sá. Assim que acabar sua participação em Auckland, viaja para Melbourne, onde jogará o Aberto da Austrália.

Bellucci fica na expectativa agora de como ficará o seu ranking no começo do Grand Slam. Dependendo de outros resultados nesta semana, o brasileiro pode até ganhar uma posição. Mas também pode cair duas se o norte-americano John Isner e o alemão Benjamin Becker tiverem sucesso em suas competições.