Bellucci mantém parceria com técnico João Zwetsch e define calendário O tenista Thomaz Bellucci confirmou nesta terça-feira que vai manter a parceria com o técnico João Zwetsch até Roland Garros, que será disputado entre o fim de maio e o início de junho. Eles voltaram a trabalhar juntos em janeiro deste ano, com o objetivo de retomar a parceria somente até o Masters 1000 de Miami, do qual Bellucci foi eliminado na segunda-feira.