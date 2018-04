Bellucci mostra otimismo para enfrentar 20º do ranking

"O Levy jogou muito bem. Acabou me surpreendendo, pois sacou muito bem, acima do esperado. Mesmo assim consegui me manter firme na partida e aproveitei as poucas chances que tive para quebrar o serviço dele", disse Bellucci.

Atualmente na 36ª colocação do ranking mundial, Bellucci prevê dificuldades contra Berdych, seu próximo rival e 20º colocado na lista da ATP. Ainda assim, o brasileiro mostra otimismo para a partida.

"Vou ter de ser muito consistente e trabalhar muito bem com o saque, pois o Berdych tem uma ótima devolução. É jogo duro, mas tenho chances e mais um dia para pensar junto com o João [Zwestch, técnico] como faremos para buscar mais essa vitória. O importante é estar confiante e focado", afirmou Bellucci.

O brasileiro e o checo já se enfrentaram duas vezes, ambas no saibro do Challenger de Prostejov, com uma vitória para cada tenista.