Bellucci perde batalha para Berdych e cai em Brisbane

O brasileiro Thomaz Bellucci está fora da luta pelo título do ATP de Brisbane, na Austrália. Nesta sexta-feira, ele acabou derrotado pelo checo Tomas Berdych, 20.º colocado do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 7/6 (7/3).

A partida, válida pelas quartas de final, teve 2h42min de duração e mostrou extremo equilíbrio entre os dois tenistas. Bellucci encerrou o confronto com três quebras de saque contra apenas uma do adversário, mas Berdych contou com a experiência nos momentos decisivos dos tie-breaks para vencer.

Com o resultado, o checo avança para a semifinal da competição, onde terá pela frente o norte-americano Andy Roddick, grande favorito ao título. Também nesta sexta, Roddick passou pelo francês Richard Gasquet em dois sets, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

Bellucci, apesar da derrota, tem motivos para comemorar. Ele deve ganhar pelo menos duas posições, melhorando seu melhor ranking - atualmente é 36º colocado - e tem chances até mesmo de ser cabeça de chave no Aberto da Austrália, caso tenistas melhores colocados desistam de participar do primeiro Grand Slam do ano, que começa no dia 18.

O brasileiro agora vai para Auckland, na Nova Zelândia, onde disputará na próxima semana o último torneio preparatório antes da primeira grande competição da temporada.