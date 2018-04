Bellucci perde e cai na estreia do Masters 1000 de Paris

O brasileiro Thomaz Bellucci encerrou de forma melancólica a sua temporada de 2011 em torneios da série ATP. Nesta segunda-feira, em sua estreia no Masters 1000 de Paris, na França, o tenista paulista foi derrotado de virada pelo norte-americano Alex Bogomolov Jr. por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2, em 2 horas e 13 minutos - e acumulou a sua sexta derrota seguida na primeira rodada de uma competição.

A última vez que Bellucci, atualmente o 38.º colocado do ranking mundial e treinado por Larri Passos, venceu um jogo em uma competição de nível ATP (o que exclui a Copa Davis) foi no Masters 1000 do Canadá, em agosto passado, quando derrotou o cazaque Andrey Golubev na estreia - mas perdeu logo na fase seguinte para o francês Richard Gasquet.

A competição realizada em quadras de piso rápido, na capital francesa, foi a despedida de uma temporada inconstante e decepcionante de Bellucci. No primeiro semestre, um bom resultado (a semifinal do Torneio de Acapulco, no México) e um excelente (outra semifinal, a do Masters 1000 de Madri, melhor campanha de sua carreira). Depois, o ano foi marcado por eliminações precoces, especialmente na segunda metade da temporada, em que não obteve um único grande resultado.

Em Paris, Bellucci ainda jogará pela chave de duplas. Ao lado do italiano Andreas Seppi, jogará nesta terça contra a parceria formada pelo checo Frantisek Cermak e pelo eslovaco Filip Polasek. Após encerrar a participação na França, o brasileiro encerrará de vez a temporada no ATP Challenger Finals, que acontecerá entre os próximos dias 16 e 20, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Convidado da organização, terá como concorrentes os sete melhores tenistas do ano em torneios da série Challenger, nível abaixo da ATP.

Pela segunda rodada, Alex Bogomolov Jr., o 35.º colocado do ranking mundial da ATP, terá pela frente o sérvio Janko Tipsarevic, cabeça de chave número 11 em Paris e 13.º do mundo, que está embalado pelas recentes conquistas de seus dois primeiros títulos da carreira - Moscou, na Rússia, e Kuala Lumpur, na Malásia.

Em outros resultados desta segunda, destaques para as vitórias do espanhol Fernando Verdasco (2 sets a 1 sobre o croata Marin Cilic), do francês Julien Benneteau (2 a 1 contra o canadense Milos Raonic), do alemão Florian Mayer (2 a 0 sobre o checo Radek Stepanek) e do também alemão Phillip Kohlschreiber (2 a 0 no russo Mikhail Youzhny).