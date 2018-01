Bellucci perde na estreia em preparação para o US Open

Após se destacar no saibro de Gstaad, na Suíça, Thomaz Bellucci teve dificuldade na transição para a quadra dura e foi eliminado logo na estreia no ATP 500 de Washington, que serve de preparação para o US Open, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele foi superado pelo alemão Samuel Groth por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/3.

Bellucci caiu em Washington apenas três dias depois de ser eliminado no saibro de Gstaad, na Suíça. O brasileiro busca melhorar seu ritmo na quadra rápida antes da disputa do quarto e último Grand Slam da temporada. O US Open tem início no dia 31 deste mês.

Em Washington, o número 1 do Brasil teve o azar de cruzar logo na estreia com o sacador Samuel Groth. O alemão fez jus à fama e emplacou 19 aces em quase duas horas de partida. Bellucci não ficou muito atrás: cravou 12. Mas oscilou mais no serviço, ao cometer nove duplas faltas.

Com este desempenho, o brasileiro conseguiu manter um duelo equilibrado com Groth desde o início. Bellucci perdeu o primeiro set, no tie-break, sem sequer ter o saque ameaçado. Na segunda parcial, perdeu o serviço, mas obteve duas quebras e buscou o empate na partida.

No terceiro set, porém, Groth se saiu melhor. Sacou com maior eficiência e errou menos. Assim, terminou a parcial sem ter o saque ameaçado e ainda obteve duas quebras. Bellucci não conseguiu reagir e acabou se despedindo de forma precoce da competição americana, após 1h59min de confronto. Na segunda rodada, Groth enfrentará o sérvio Viktor Troicki.

Agora, o brasileiro, atual 31º do ranking da ATP, disputará os Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e de Cincinnati, nos Estados Unidos, nas próximas semanas.

Ainda nesta terça-feira, em Washington, o local Steve Johnson bateu o eslovaco Lukas Lacko, por 7/5 e 6/3. Na sequência, vai duelar com o australiano Bernard Tomic.

DUPLAS

No Torneio de Kitzbühel, na Áustria, o brasileiro Marcelo Demoliner também perdeu na estreia. Jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, com quem se destacou em Wimbledon, ele perdeu do espanhol Daniel Gimeno-Traver e do argentino Diego Schwartzman por 6/4, 3/6 e 10/3. André Sá e o espanhol Pablo Carreño Busta se garantiram na segunda rodada da chave de duplas.