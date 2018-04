Bellucci perde na semifinal do ATP Challenger Finals

Assim como aconteceu em toda a temporada, Bellucci apresentou altos e baixos na partida. No primeiro set, o brasileiro começou bem e conseguiu uma quebra de serviço no quinto game. No entanto, Dudi Sela se recuperou no game seguinte e devolveu a quebra. O israelense voltou a quebrar o paulista de Tietê no 10.º game e fez 1 a 0 no jogo.

A segunda parcial teve o mesmo ritmo da primeira. Sem quebras, os tenistas confirmaram os seus serviços, alguns com muita dificuldade, e levaram o placar para 5/4 a favor de Sela. No 10.º game, com saque de Bellucci, o israelense deu mais trabalho e obrigou o brasileiro a jogadas difíceis como um "grand-willy" e a salvar um match point com uma deixadinha perfeita. No entanto, isso não foi possível para evitar nova quebra e a vitória do tenista de Israel.

Com o triunfo em São Paulo, Dudi Sela mostra que realmente não traz boas lembranças para Bellucci. Foi o israelense quem derrotou de virada o tenista brasileiro, por 3 sets a 2, na primeira rodada do US Open deste ano, no final do último mês de agosto.