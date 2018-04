Bellucci perde para alemão no ATP Challenger Finals

Contra o atual número 105 do ranking mundial da ATP, Bellucci - que ocupa a 37.ª colocação - não jogou bem e errou muitas devoluções de saque, não conseguindo incomodar o alemão em seus serviços. Com a derrota nesta quinta, o brasileiro não consegue dois triunfos seguidos nesta temporada desde o Torneio de Queen?s, disputado em quadras de grama, na Inglaterra, no começo de junho.

Na competição paulistana, Bellucci ainda tem boas chances de classificação às semifinais. Com duas vitórias, Andreas Beck está na primeira colocação do Grupo Verde. O tenista brasileiro e Bobby Reynolds - que bateu o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 3/6 e 6/1) - estão empatados com um triunfo e uma derrota. Nesta sexta, na última rodada, Bellucci jogará contra o lanterna Klizan, que ainda não venceu.

Pelo Grupo Amarelo, a liderança é do português Rui Machado, que nesta quinta derrotou o israelense Dudi Sela com um duplo 6/2. No outro jogo do dia, o alemão Cedrik-Marcel Stebe bateu o compatriota Matthias Bachinger por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.