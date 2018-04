Bellucci perde para croata Dodig e cai na segunda rodada

Mesmo listado como um dos favoritos ao título do Torneio de Munique, durou pouco a campanha do brasileiro Thomaz Bellucci na Alemanha. O cabeça de chave número 6 da competição foi surpreendido nesta quarta-feira e caiu logo na segunda rodada ao perder para o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/5) e 6/3.

Com isso, Bellucci deixará Munique com apenas uma vitória, e conquistada somente por causa do abandono de Mikhail Youzhny no duelo entre eles na estreia da competição. E nesta quarta, ele caiu mesmo atuando em seu piso favorito, o saibro, e contando com ranking bem superior ao do adversário - 35.º contra 75.º.

Esta foi somente a segunda vez que os dois duelaram, sendo que na primeira Bellucci havia levado a melhor justamente no saibro de Munique, em 2014. Vale lembrar que Dodig é o parceiro de Marcelo Melo nas duplas, mas na Alemanha está disputando apenas a chave de simples, enquanto o brasileiro atua ao lado do holandês Jean-Julien Rojer.

Nesta quarta, o confronto chegou a ser equilibrado no primeiro set, quando o jogo foi para o tie-break, mas Dodig largou em vantagem e, a partir daí, dominou a partida. Na segunda parcial, o croata conseguiu duas quebras, contra uma de Bellucci, e fechou sem maiores problemas.

Agora, Dodig terá pela frente outro cabeça de chave nas quartas de final. Ele vai encarar o austríaco Dominic Thiem, terceiro favorito da competição, que passou na segunda rodada pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Outro cabeça de chave que avançou nesta quarta foi o italiano Fabio Fognini. Quinto favorito da competição, ele atropelou o alemão Maximilian Marterer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, ainda pela primeira rodada. Agora, ele vai pegar o casaque Mikhail Kukushkin.

Já o sétimo cabeça de chave, o canadense Vasek Pospisil, foi eliminado ao perder para o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2. Alexander Zverev passou por Malek Jaziri, Igor Sijsling bateu Marco Cecchinato e Victor Estrella-Burgos eliminou Cedrik-Marcel Stebe.

DEL POTRO

Ainda nesta quarta-feira, o argentino Juan Martín del Potro voltou a vencer no saibro após três anos. O número 337 do mundo continua recuperando o ritmo de jogo após diversas lesões no punho esquerdo e mostrou um bom tênis para passar pelo alemão Dustin Brown na estreia em Munique. Em 1h22min de jogo, ele venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.