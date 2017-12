Bellucci perde para francês número 39 do mundo em sua estreia em 2017

O brasileiro Thomaz Bellucci não começou bem a temporada 2017. O tenista caiu logo em sua estreia na primeira competição disputada no ano. Neste domingo, foi derrotado pelo francês Nicolas Mahut, número 39 do mundo, na rodada inicial do Torneio de Sydney, na Austrália, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).

Número 61 do mundo, Bellucci perdeu apenas pela primeira vez para este adversário. Nos dois confrontos anteriores, o brasileiro havia levado a melhor: no US Open de 2014 e no Masters 1000 de Roma no ano passado.

Mas desta vez, o potente saque de Mahut dominou a partida. O francês venceu 79% dos pontos em que acertou o primeiro serviço e foi quebrado em somente uma oportunidade, no segundo set. Nos momentos decisivos, no entanto, a experiência do tenista de 34 anos fez a diferença e ele arrancou para o triunfo.

Com o triunfo, Mahut se classificou para a segunda rodada em Sydney, na qual terá um duro desafio. O francês vai encarar o cabeça de chave número 2 do torneio, o uruguaio Pablo Cuevas, que folgou na rodada inicial.

Se Bellucci caiu logo na estreia, outro brasileiro teve motivos para comemorar neste domingo. Thiago Monteiro, número 82 do mundo, venceu sua última partida do qualifying e chegou à chave principal do Torneio de Sydney. Agora, ele terá pela frente o britânico Daniel Evans, 66.º do ranking.

Thiago passou neste domingo pelo colombiano Santiago Giraldo, número 91 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Este é o segundo torneio disputado na temporada pelo brasileiro, que na estreia em 2017 caiu na primeira rodada do Torneio de Chennai, na Índia, para o russo Daniil Medvedev.