Bellucci prevê dificuldades contra argentino na luta por vaga na semi em Quito

Depois de estrear no ATP 250 de Quito, no Equador, com vitória sobre o sérvio Janko Tipsarevic, pelas oitavas de final, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci volta às quadras de saibro nesta sexta-feira para enfrentar o argentino Renzo Olivo na luta por uma vaga nas semifinais. E sabe que a parada será dura.

Bellucci sabe o que o espera nesta sexta-feira. "Ele é um bom jogador, é novo, está jogando bem aqui em Quito. É sólido de fundo, consegue ter bastante controle da bola aqui na altura", afirmou o cabeça de chave número 4 da competição equatoriana e atual 100.º colocado do ranking da ATP.

O jogo de Bellucci contra Renzo Olivo, cabeça de chave número 8, será o terceiro desta sexta-feira na quadra central. Será a primeira vez que os dois se enfrentarão no circuito profissional.

Nesta quinta-feira, o italiano Paolo Lorenzi, cabeça 3, e o norte-americano Rajeev Ram se classificaram e irão se enfrentam em uma das quartas de final. O primeiro bateu com um duplo 6/4 o australiano Matthew Ebden e o segundo ganhou do argentino Nicolas Kicker por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.