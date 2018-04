Bellucci prevê jogo agressivo contra russo no domingo

Apesar de nunca ter enfrentado o rival, Bellucci acredita que precisará se defender bem dos fortes golpes do russo. "O Gabashvili é um jogador muito agressivo, pega forte na bola, mas ao mesmo tempo é um pouco irregular. Vou ter que explorar esse buraco no jogo dele, jogando com consistência e, às vezes, tomando a iniciativa do ponto antes dele", analisou.

Depois de disputar os Torneios de Brisbane e Auckland neste início do ano, o brasileiro disse estar pronto para estrear no primeiro Grand Slam do ano. "Como eu e o João [Zwetsch, técnico] já havíamos programado, esses dois torneios foram preparatórios. Fiz uma pré-temporada intensiva, mas estava sem ritmo de jogo. Foi fundamental jogar Brisbane e Auckland. Estou me sentindo bem à vontade em quadra, com bom volume de jogo, consistente e confiante", declarou.