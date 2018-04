Bellucci prevê jogo de paciência contra Harel Levy

"O Levy é muito experiente e já esteve entre os melhores [foi top 30 em 2001]. Ele joga muito em cima do erro do adversário, por isso vou ter que procurar jogar com paciência e consistência, mas sempre buscando impor o meu jogo", disse Bellucci, atualmente na 36ª colocação do ranking mundial - Levy está em 119º lugar.

Caso conquiste uma boa campanha em Brisbane, Bellucci pode até se tornar um dos 32 cabeças de chave do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. A competição começará no dia 18 deste mês.

Na chave de duplas de Brisbane, o brasileiro não conseguiu manter a boa fase de simples. Ele e o australiano Paul Hanley foram derrotados na primeira rodada pelos tchecos Tomas Berdych e Radek Stepanek, por 6/1 6/4.