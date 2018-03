Bellucci reza por milagre diante de Nadal

No melhor momento de sua recém iniciada carreira, Thomaz Bellucci, de 20 anos, quer mesmo desfrutar a bela experiência que terá pela frente nesta segunda-feira em Paris. Logo no primeiro Grand Slam de sua vida, desafia na estréia o espanhol Rafael Nadal, o tricampeão de Roland Garros e favorito ao tetra. Para o brasileiro, será um grande teste para seus nervos. Depois de mostrar habilidade e competência ao vencer três títulos de challengers consecutivos e passar a figurar na 76.ª posição do ranking mundial, numa ascensão vertiginosa, avalia seu comportamento num cenário majestoso diante de um grande astro. "Vou jogar solto e aproveitar o momento", afirmou Bellucci. Com a classificação para a chave principal de Roland Garros, aliado aos pontos ganhos nos três challengers conquistados em Florianópolis, Tunis (Tunísia) e Rabat(Marrocos), Bellucci praticamente garantiu uma vaga para o Torneio Olímpico de Pequim. Assim, uma eliminação na primeira rodada de Roland Garros diante de Nadal não seria assim tão decepcionante. O jogo de Bellucci será o terceiro da quadra central e deve começar por volta das 9 horas de Brasília. Na abertura de Roland Garros, neste domingo, Novak Djokovic, o melhor tenista da atual temporada, sofreu para vencer o alemão Denis Gremelmayer por 4/6, 6/3, 7/5 e 6/2. O ex-campeão de Roland Garros, Carlos Moya, caiu na estréia diante da revelação argentino Eduardo Schwank por 7/6 (4), 6/2, 6/7 (1), 4/6 e 6/3. No feminino, a beldade sérvia Ana Ivanovic passou por Sofia Arvidsson por 6/2 e 7/5. Nesta segunda-feira, além de Nadal, também o número 1 do mundo, Roger Federer, estará em ação. Joga na quadra Suzanne Lenglen diante do norte-americano Sam Querrey.