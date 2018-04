Bellucci sobe para 60º lugar no ranking após boa campanha em Roma

O brasileiro Thomaz Bellucci está de volta ao grupo dos 60 melhores tenistas do mundo. Após fazer boa campanha no Masters 1000 de Roma, sendo eliminado nas oitavas de final pelo sérvio Novak Djokovic, o melhor tenista do País no ranking da ATP ascendeu na atualização desta segunda-feira da lista e agora está em 60º lugar.

Bellucci subiu oito posições no ranking ao somar 115 pontos, sendo 25 relativos às vitórias no qualifying do torneio e outros 90 da sua campanha na chave principal do Masters 1000, o que o levou aos 823. Embalado, o brasileiro participará nesta semana do Torneio de Genebra, ATP 250 realizado na Suíça e preparatório para Roland Garros. Outro tenista do País entre os 100 melhores do mundo, João Souza perdeu uma posição e agora é o número 80 do mundo.

Algoz de Bellucci, Djokovic conquistou no último domingo o título Masters 1000 de Roma, defendendo a conquista de 2014, e se manteve na liderança do ranking com 13.845 pontos. Assim, ele atingiu a 148ª semana como número 1 do mundo, sendo a 47ª consecutiva.

Derrotado na decisão, o suíço Roger Federer, que agora acumula quatro vice-campeonatos em Roma, ao menos diminuiu a vantagem para Djokovic. Agora o sérvio está com 4.610 pontos de vantagem para o número 2 do mundo, que acumula 9.235.

O britânico Andy Murray, que abandonou o Masters 1000 de Roma nas oitavas de final, continua em terceiro lugar, mas passou a ser seguido pelo checo Tomas Berdych, que subiu para a quarta posição, atingindo o melhor ranking da sua carreira após parar nas quartas de final e se aproveitar da queda de Milos Raonic na lista. O canadense foi semifinalista no ano passado na Itália, mas não disputou o torneio na semana passada por causa de uma cirurgia no pé direito.

Por isso, Raonic perdeu duas posições e caiu para o sexto lugar, também sendo ultrapassado pelo japonês Kei Nishikori, agora o número 5 do mundo, depois de avançar até as quartas de final em Roma, assim como o espanhol Rafal Nadal, o sétimo colocado no ranking.

Ambos semifinalistas em Roma, o espanhol David Ferrer e o suíço Stan Wawrinka vêm logo atrás, em oitavo e nono lugar, respectivamente. E o Top 10 é completado pelo croata Marin Cilic, que foi eliminado na primeira rodada do Masters 1000 italiano.

Confira o ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 13.845 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.235

3º - Andy Murray (GBR), 7.040

4º - Tomas Berdych (RCH), 5.230

5º - Kei Nishikori (JPN), 5.220

6º - Milos Raonic (CAN), 4.800

7º - Rafael Nadal (ESP), 4.570

8º - David Ferrer (ESP), 4.490

9º - Stan Wawrinka (SUI), 3.845

10º - Marin Cilic (CRO), 3.325

11º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.760

12º - Feliciano Lopez (ESP), 2.280

13º - Gilles Simon (FRA), 2.255

14º - Gael Monfils (FRA), 2.065

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.045

16º - Kevin Anderson (RSA), 1.970

17º - John Isner (EUA), 1.935

18º - David Goffin (BEL), 1.835

19º - Tommy Robredo (ESP), 1.755

20º - Roberto Bautista Agut (ESP), 1.750

-------------------------

60º - Thomaz Bellucci (BRA), 823

80º - João Souza (BRA), 650

142º - André Ghem (BRA), 379

173º - Guilherme Clezar (BRA), 288